AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Muğlaspor Kulübünü Ziyaret Etti

Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarına başlayan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğlaspor Kulübünü ziyaret ederek, yöneticilerle bir araya geldi.

Menteşe İlçesi Akyol Mahallesi'ndeki tesislere, beraberinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Gültekin Akça ve partililerle gelen Ayaydın'ı, kulüp başkanı Menaf Kıyanç ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ayaydın'a, Kıyanç tarafından üzerinde ismi yazılan '48' numaralı Muğlaspor forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıyanç, Muğlaspor Kulüp yönetimini devraldıklarında 10 milyon lira olan borcu, 3 milyon liraya kadar düşürdüklerini ve takımın bu dönem çok iyi bir ivme yakaladığını söyledi.

Yönetimde görev yapan ekiple aile olduklarını vurgulayan Kıyanç, bu sezon takımı şampiyon yapmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Ayaydın ise kentte bugün bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bu anlamda Muğla'nın en önemli değerlerinden, şehrin ismini de taşıyan kulübü özellikle ziyaret etmek istediklerini kaydetti.

Beşiktaş Kulübünde yöneticilik ve divan kurulu üyeliği yaptığını da hatırlatan Ayaydın, Muğla'nın takımına sahip çıkmak için de ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini ifade etti.