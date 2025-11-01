Haberler

AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan İkonik Maç Fotoğrafına Yorum


Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan ve 5-1 Eskişehirspor'un galibiyetiyle sonuçlanan maçta çekilen fotoğraf, sosyal medyada viral oldu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bu fotoğraf hakkında düşündüklerini paylaştı. Hatipoğlu, 'Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız' dedi.

TFF 3. Lig'de 26 Ekim tarihinde Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan ve kırmızı-siyahlıların 5-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada viral oldu. Fotoğrafta, Eskişehirspor taraftarının tribünlerdeki ağlara tırmandığı an yer aldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafla ilgili bir paylaşım yaptı. Hatipoğlu'nun paylaşımında, "Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

