AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan İkonik Maç Fotoğrafına Yorum

Afyon Spor ile Eskişehirspor maçında çekilen ikonik fotoğrafa ilişkin AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız" yorumunu yaptı.

TFF 3. Lig'de 26 Ekim tarihinde Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan ve kırmızı-siyahlıların 5-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada viral oldu. Fotoğrafta, Eskişehirspor taraftarının tribünlerdeki ağlara tırmandığı an yer aldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafla ilgili bir paylaşım yaptı. Hatipoğlu'nun paylaşımında, "Bu sevdaya ağ örülmez, biz o ağa tırmanırız" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR