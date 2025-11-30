Haberler

AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehirspor'a Tebrik

Güncelleme:
Eskişehirspor, deplasmanda Tire 2021 FK'ya karşı 1-0 galip gelerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, takımı tebrik etti.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, deplasmanda Tire 2021 FK'ya karşı galibiyet alan Eskişehirspor'u tebrik etti.

Tire 2021 FK'yı 1-0 mağlup eden Eskişehirspor, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Eskişehirspor'un bu galibiyeti için AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu tebrikte bulundu. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deplasmanda çok kıymetli bir galibiyet. Yüreğiyle oynayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Eskişehirspor'umuzun yeri her zaman zirvedir" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

Haberler.com
