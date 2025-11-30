AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehirspor'a Tebrik

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, deplasmanda Tire 2021 FK'ya karşı galibiyet alan Eskişehirspor'u tebrik etti.

Tire 2021 FK'yı 1-0 mağlup eden Eskişehirspor, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Eskişehirspor'un bu galibiyeti için AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu tebrikte bulundu. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deplasmanda çok kıymetli bir galibiyet. Yüreğiyle oynayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Eskişehirspor'umuzun yeri her zaman zirvedir" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR