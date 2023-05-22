AK Parti'li Gürcan, Geleneksel Okçuluk Turnuvası'na katıldı

Ak Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, Geleneksel Okçuluk Turnuvası ve fidan dikim etkinliğine katıldı.

Ak Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odunpazarı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen okçuluk turnuvası ve fidan dikim törenine katılan Gürcan'a Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, Eskişehir'deki kültürel çeşitliliğin etnospora katma değer sağlayacağına dikkati çekerek, hükümet olarak özellikle son 15 yılda uluslararası çalışmalarla etnosporu ileri seviyeye taşıdıklarını bildirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gürcan, şunları kaydetti:

"Spor adına güzel etkinliklere ve başarılara yol açmak bizim görevimizdir. Eskişehir'de bu imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten sporun toplumla bütünleşmesini sağlamada etno spor önemli bir değere sahiptir. İlaveten diğer spor dallarımızla da sağlıklı zihinler ve sağlıklı vücutlarla milletimizin medeniyet seviyesini ileri bir seviyeye taşıyoruz. Bu açıdan biz spora ne kadar katkı verirsek o kadar bize geri dönüşü olacaktır. Gençlerimizin gözündeki ışığı görüyorum ve onlara çok güveniyorum."

Gürcan, Gençlik Merkezi'nde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ndeki çalışmaları inceledi.