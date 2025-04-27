AK Parti Kayseri İl Başkanı'ndan Çocuklara Kayserispor Atkısı

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, il başkanlığını ziyaret eden çocuklara Kayseri spor atkısı hediye etti.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden çocuklara anlamlı bir jestte bulundu. Başkan Okandan, çocuklara Kayseri spor atkısı hediye ederek hem spor sevgisini hem de şehre olan aidiyet duygusunu pekiştirdi. Başkan Okandan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem sporu sevmelerini hem de şehrimizin değerlerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Kayserispor, sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunun simgesidir. Bizler; şehrimizi sevdiğimiz kadar, şehrimizin takımı olan Kayserisporumuzu da seviyor ve her zaman destekliyoruz. Bu vesileyle, Kayserisporumuza bu hafta evinde konuk edeceği Çaykur Rizespor karşısında başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ