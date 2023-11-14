AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi

Yaklaşık 2 buçuk yıldır yenileme çalışmalarının devam ettiği Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı görevini üstlenen AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Valisi Enver Ünlü ile birlikte statta incelemelerde bulundu.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı görevini yürüten AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenileme çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, yenilenen stadyumun modern görünümüyle en kısa sürede hizmet vereceğini söyledi. 2 buçuk yıldır devam eden çalışmalarda sona gelindiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Yepyeni, tam manasıyla tüm standartlara uygun bir stadyum Türkiye'nin hizmetine, Manisa'nın hizmetine sunuluyor. Mükemmel bir çim altyapısıyla, hibritiyle, tüm drenaj sistemleriyle, tribünleriyle, antrenman salonlarıyla, led ışıklandırmalarıyla, locaları ve tüm mekanik altyapısıyla Türkiye'nin en yeni, en modern statlarından birini Manisalı futbolseverlerin, hemşehrilerimizin hizmetine hazır hale getiriyoruz. Yenilenen stadyumumuzun hem ülkemiz için hem Manisa'mız için hayırlı olmasını diliyorum ve inşallah önümüzdeki süreçte de takımlarımıza dostluk ve başarı dolu müsabakalar diliyorum" diye konuştu.

İncelemelere Manisa Valisi Enver Ünlü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de eşlik etti. Kasapoğlu stat incelemesinin ardından genç sporcularla da sohbet etti. - MANİSA