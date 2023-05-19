AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya Göztepe Taraftar Grubu Lokalinin Açılış Töreninde

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Göztepe Taraftar Grubu lokalinin açılış törenine katıldı. Göztepe'nin Torbalı'daki alt yapı tesislerine kavuşacağının müjdesini veren Kaya, İnciraltı'nın planlanmasını tamamladıklarını ve bu alanda spor tesisleri için büyük bir yer ayırdıklarını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Göztepe Taraftar Grubu lokalinin açılış törenine katıldı.

Güzelyalı'da taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan Kaya, Göztepe Taraftar Grubu yeni lokalinin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun Avrupa'nın en güzel stadyumlarından birisi olduğunu söyleyen Kaya, "Tüm taraftarımız biliyor, stadyumumuzu engellemek için her şeyi yaptılar. Ama biz inat ettik, Göztepe'mizin taraftarına yakışır Avrupa'nın en güzel stadyumlarından birisini aynı yerinde, semtimizde yaptık. Stadyumdaki ticari alanlarla ilgili kanun çıktı, yönetmelik son aşamaya geldi, takip ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun İzmir'den adaylığı bizim için büyük şans. Stadyumumuzdaki ticari alanlarla ilgili meseleyi çözüyoruz, Göztepemiz'in geleceğini garanti altına alıyoruz." dedi.

Kaya, Göztepe'ye Torbalı'da 110 bin metrekarelik alanda tesis alanı kazandırdıklarını, buranın yerel yönetim tarafından haksızca Göztepe'nin elinden alındığını ancak arazinin Milli Emlak üzerinden yeniden Göztepe'ye tahsisini sağlayacaklarını ifade etti.

Göztepe'nin Torbalı'daki alt yapı tesislerine kavuşacağının müjdesini veren Kaya, "Hem Torbalı'yı çözüyoruz hem de yeni bir alanda yeni tesisler kazandırıyoruz. İnciraltı'nın planlanmasını tamamladık. Bu alanda spor tesisleri için büyük bir yer ayırdık. Göztepemiz'in ihtiyacı olan kapalı spor salonunu da burada çözeceğiz. Yine bu alan içinde spor okulları da yer alacak." diye konuştu.

Göztepe Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Doğrusöz ise Kaya'yı milletvekili olmaktan öte bir taraftar olarak gördüklerini belirterek kendisine teşekkür etti.

Açılışa Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, Sportif Direktör Ivan Mance, Futbolcular Yasin Öztekin, Tarık Çamdal, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da katıldı.