AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Buz Sporları Salonu'nda kampa giren Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nı ziyaret ederek sporcularla sohbet etti ve buz pateni yaptı. Karaaslan, Samsun'un dünya standartlarının üzerindeki spor tesisleriyle milli sporcu sayısının ve uluslararası turnuvalarda madalya sayısının arttığına dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Artistik Buz Pateni Milli Takımı ile buz pateni yaptı.

Karaaslan, Samsun Buz Sporları Salonu'nda kampa giren Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Milli sporcularla sohbet eden Karaaslan, daha sonra buz pateni yaptı.

Samsun'un spor salonları konusunda dünya standartlarına sahip birçok tesisi bulunduğuna işaret eden Karaaslan, "Dünya standartlarına uygun Samsun Buz Sporları Salonu'nda ben de hayatımda ikinci kez buzun üzerinde bir deneyim yaşadım. Samsun gerçekten bir gençlik ve spor şehri. Burada fiziki anlamda spor yatırımlarımız, Avrupa ve dünya standartlarının üzerindedir. Böyle tesislerden dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz. Milli sporcularımızdan Mete Gazoz'un dünya şampiyonluğuyla gurur duyduk. Yine Şahika Ercümen'in 100 metrede kırdığı rekor bizi mutlu etti. Milli sporcuların küçük yaştan itibaren nasıl yetiştiğine bir kez daha şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Karaaslan, Samsun'un dünya standartlarının üzerindeki spor tesisleriyle milli sporcu sayısının ve uluslararası turnuvalarda madalya sayısının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Spor altyapısı konusunda, tesisleşme konusunda Samsun gerçekten Türkiye'nin bu anlamda en öncü şehirlerinden biri. Dolayısıyla altyapımız çok güçlü ve bir yandan da Türkiye çapındaki hem müsabakaların gerçekleştiği hem de aynı zamanda kamplarla birlikte antrenmanların gerçekleştiği bir şehir burası. Dolayısıyla altyapısı çok güçlü bir şehirdeyiz. Tesisleşme evet işin olmazsa olmazı, fakat asıl önemli olan işte şimdiki aşama sporcular yetiştirmek."