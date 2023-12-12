AK Parti, Faruk Koca'yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

AK Parti, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve eski milletvekili Faruk Koca'yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Ak Parti, dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve eski milletvekili Faruk Koca'yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, dün akşam hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve partinin eski milletvekili Faruk Koca'nın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi.