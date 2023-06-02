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Ajax, Teknik Direktör John Heitinga ile Yollarını Ayırdı

Ajax, Teknik Direktör John Heitinga ile Yollarını Ayırdı

Spor Haberleri

Hollanda ekiplerinden Ajax, Teknik Direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını açıkladı. Heitinga'ya verdiği emekler için teşekkür eden kulüp, daha deneyimli bir teknik direktöre ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Hollanda ekiplerinden Ajax, Teknik Direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hollanda temsilcilerinden Ajax, bu sezon ocak ayında takımın başına geçirdiği Hollandalı Teknik Direktör John Heitinga ile devam etmeyeceklerini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Futbol Direktörü Sven Mislintat, Heitinga'ya verdiği emekler için teşekkür etti ve Ajax'ın daha deneyimli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu vurguladı.

22 maçta görev alan Heitinga, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ajax sezonu 69 puanla 3. sırada bitirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

John Heitinga Hollanda AFC Ajax Spor Haberler

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