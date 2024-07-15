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Ajax, Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı

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Hollanda ekibi Ajax, bir dönem Başakşehir forması da giyen Bertrand Traore'yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Traore'nin tercihlerinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes, transferle ilgili konuştu.

Hollanda ekibi Ajax, bir dönem Başakşehir forması da giyen Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı.

Hollanda temsilcisi Ajax, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Başakşehir forması da giyen 28 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore'yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Söz konusu transferle ilgili konuşan Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes, Traore'nin birçok seçeneğinin olmasına rağmen kendilerini tercih ettiği için mutlu olduklarını aktardı.

Geride kalan sezonun ilk bölümünde Aston Villa, ikinci yarısında Villarreal formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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