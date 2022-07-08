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Ajax, Bergwijn'i kadrosuna kattı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Ajax, Bergwijn'i kadrosuna kattı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) son 2 yılın şampiyonu Ajax, İngiliz kulübü Tottenham'ın forveti Steven Bergwijn'i transfer etti.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) son 2 yılın şampiyonu Ajax, İngiliz kulübü Tottenham'ın forveti Steven Bergwijn'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ajax ile Tottenham, Bergwijn'in transferi için 31,25 milyon avroya anlaştı. 24 yaşındaki Hollandalı milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ajax ve Psv'nin altyapısından yetişen Bergwijn, profesyonel kariyerinde PSV (2014-2020) ve Tottenham'ın (2020-2022) formasını giydi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Tottenham Hollanda Futbol PSV Spor Haberler

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