- Ailesi balerin olmasını isterken kick boksa merak salan 17 yaşındaki Yağmur, dünyada Türkiye'yi temsil ediyor

Kendini geliştirmek için başladığı sporda dünya üçüncüsü oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da ailesinin balerin olmasını istediği 17 yaşındaki Yağmur Nur Canbaz, merak duyarak 7 yıl önce başladığı kick boksta dünya üçüncüsü oldu. Birçok derece alan alan Yağmur, dünya şampiyonluğu için çalışıyor.

Kastamonu'da yaşayan 17 yaşındaki Yağmur Nur Canbaz, ailesi il dışında çalışması sebebiyle yalnız kaldığı zamanlarda kendini savunmak için 7 yıl önce kick boks eğitimi almaya başladı. Ailesinin ısrarla balerin olmasını istediği Yağmur Nur Canbaz, tam aksine ilgi duyduğu kick boks eğitimi almaya başladı. Zamanla kendisini geliştiren Yağmur, önce Türkiye şampiyonu ve sonra da dünya şampiyonasında üçüncü oldu. Canbaz, geçen yıl düzenlenen Wushu Balkan Şampiyonası'nda da finalde rakibine yenilerek ikinci oldu.

Gelecek yıl üçüncü kez katılacağı Türkiye şampiyonasında, Avrupa şampiyonası için kota almayı hedefleyen Yağmur Canbaz, Avrupa ve dünyada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

"Ülkeme hem Avrupa'da hem de Dünya'da şampiyon olarak döneceğim"

Birçok derece aldığını belirten Yağmur Nur Canbaz, "Ailem il dışında çalışıyorlardı, onların isteğiyle bu spora başladım. Tek başıma olduğum için kendimi korumam gerekiyordu. Bu sporda çeşitli Türkiye derecelerim, şampiyonluklarım bulunuyor. Geçen yıl Balkan şampiyonasında ikincilik elde ettim. Bu yıl da dünya kupasında üçüncü oldum. Beni yetiştiren Eldar hocama teşekkür ediyorum. Bana her zaman destek oldu, hiç desteğini esirgemedi, bana ağabeylik yaptı. Arkadaşlarıma ve bana sponsor olan firmaya teşekkür ediyorum. Benden desteklerini hiç eksik etmediler. Önümüzdeki yıl üçüncü kez Türkiye şampiyonasından başlayarak, Avrupa ve dünya şampiyonası için kota elde ederek, ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum. İnşallah bu sefer ülkeme hem Avrupa'dan hem de dünya şampiyonasından şampiyon olarak döneceğim" dedi.

"Ailem balerin olmamı istedi ama ben balerin olmak istemedim"

Ailesinin balerin olmasını istediğini, fakat kendisinin kick boks yapmak istediğini dile getiren Canbaz, "Bu sporu yapmayı çok seviyorum. Ailem benim balerin olmamı istiyordu, bana daha çok yakışacağını düşünüyorlardı. Ama ben balerin olmak istemiyordum. Kendimi korumanın daha önemli olduğunu düşünüyordum ve bu sporda daha hızlı ilerleyebileceğimi düşünüyordum. Öyle de oldu, bu sporda başarılar elde ettim" diye konuştu.

Eldar Elizade: "Balerin olarak değil de dövüşerek bir yerlere geleceğine inanıyorum"

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Eldar Elizade ise, "Yağmur Nur Canbaz, Türkiye ikincisi, dünya kupası üçüncüsü, Balkan şampiyonası ikincisi oldu. Öncelikle kendisinden önümüzdeki yıl düzenlenecek turnuvalarda şampiyonluk sözü istiyoruz. Artık ikinci ya da üçüncü olmak bize yakışmıyor. Yağmur kızımızla hedeflerimiz yüksek, kendisini dünya ve Avrupa arenalarında şampiyon olarak görmek istiyoruz. Balerin değil de dövüşerek bir yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü kendisinde dövüşken, savaşçı ruhu var. Bu ruhunu daha da geliştirerek ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmesi gerekiyor. Bilindiği üzere bir ülke, bir Cumhurbaşkanı gezdiğinde, bir de sporcu gezdiğinde daha çok tanınır. Bizler de Yağmur kızımızdan yurt dışına giderek ülkemizin bayrağını dalgalandırmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hem Avrupa'da hem Dünya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Hem dünya şampiyonalarında hem de Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran Elizade, "Yağmur kızımızı annesi ve babası bizlere emanet etti. Biz de aldığımız emanet karşısında Yağmur kızımızı en iyi şekilde ülkemizi temsil etmesini istiyoruz. Önümüzdeki yıl Avrupa şampiyonası öncesinde Türkiye şampiyonası var. Türkiye şampiyonasında puanlar toplayarak Avrupa'ya kota alabilirse, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek. Avrupa şampiyonasına çok ciddi katılımlar oluyor. Dünya şampiyonasına 120 civarında, Avrupa'da da 80 civarında ülke katılım gösteriyor. Bizler de Yağmur'u, bu arenalarda ülkemizi temsil ederken görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.