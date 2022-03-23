AİÇÜ sporcularından büyük başarı

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, katıldıkları müsabakalarda dereceye giren sporcuları kutladı.

AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları müsabakalardan 4 farklı branşta şampiyonluklarla döndü. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Tuba Çolo Türkiye Ferdi Büyük ve Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda birinci, Özgü İnan ile Azra Helin Kösen farklı kategorilerde Türkiye 3.sü olurken, AİÇÜ Bayan takımı ise aynı şampiyonada 88 üniversite arasında Türkiye üçüncüsü oldu. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Yayla Günen, Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda Dünya 3.sü olarak büyük bir başarıya imza atarken, Okay Kaya ÜNİLİG Güreş Müsabakaları'nda Türkiye 3.'üncülüğünü elde etti. Öte yandan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda farklı branşlarda mücadele eden Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü sporcularından Doğukan Bayat birinci, Yusuf İncekaya ve Taha Burak Duzlu ise üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyon sporcuları, antrenörlerini ve hocalarını makamında kabul eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sporcu alt yapısı zengin olan Ağrı'dan çıkan gençlerin Üniversitemizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil etmelerinden gurur duyduğunu, verilen destekle öğrencilerin başarılarının sürekli olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. - AĞRI