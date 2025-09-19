Haberler

Ahmet Yılmaz'dan Bronz Madalya

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Yılmaz, erkekler 77 kiloda bronz madalya kazandı. Yılmaz, çeyrek finalde yenilmesine rağmen repesajda galip gelerek bronz mücadelesine çıktı ve İranlı rakibini 6-3 mağlup ederek madalyaya ulaştı.

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mücadele eden milli sporcu Ahmet Yılmaz, erkekler 77 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda 77 kiloda mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, Katarlı Saoud Berak Almefoaey'i 10-0 teknik üstünlükle Bulgar Stoyan Kubatov'u da 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Ermeni sporcu Malkhas Amoyan'a yenilen milli sporcu, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı.

Ahmet Yılmaz, repesajda Amerikalı Kamal Ameer Bey'i 4-2 mağlup ederek bronz madalya mücadelesine çıktı.

Bronz madalya mücadelesinde İranlı Alireza Morad Abdevali'yi 6-3 yenen milli güreşçi, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

