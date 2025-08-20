Ahmet Yağan, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Ahmet Yağan, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kilogramda mindere çıkan Ahmet Yağan, bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda serbest stil 86 kilogramda mindere çıkan milli güreşçi Ahmet Yağan, bronz madalyanın sahibi oldu. Çinli rakibi Yuanchong Yang'ı 4-0, Ukraynalı Pavlo Vaskovskyi'yi 5-0, çeyrek finalde ise Hintli Mukul Dahiya'yı 4-3 mağlup eden Yağan, yarı finalde bireysel Rus sporcu Bozigit İslamgereev'e 5-1 kaybetti. Bronz madalya mücadelesinde Japon rakibi Ryogo Asano'yu 9-3 mağlup eden milli güreşçi, Dünya üçüncülüğü elde etti. - İSTANBUL

