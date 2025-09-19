Ahmet Temurci, Rize'de düzenlenecek 'UTMB World Series' hakkında bilgi verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, 26-28 Eylül tarihleri arasında Rize'de düzenlenecek olan 'UTMB World Series' yarışması hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaçkar by UTMB, 5 kıtadan 43 ülkede gerçekleştirilen UTMB World Series'in Türkiye'deki ilk ayağı olarak 26-28 Eylül tarihlerinde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen Kaçkar by UTMB organizasyonunun yurt dışı tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da destek veriyor. Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından imzalanan 5 yıllık protokolle dünya takvimine giren yarış, Türkiye'yi bu küresel ailenin bir parçası haline getiriyor. Etkinlik, sporun yanı sıra turizm açısından da büyük önem taşıyor; Türkiye'nin küresel dayanıklılık sporları sahnesinde yükselişini simgeliyor.

1754 sporcu, 3 parkur, Kaçkar Dağları

3 parkurdan oluşan yarışın 24 saat sürmesi beklenen en uzun parkuru 81 kilometre ve 5 bin 400'den fazla irtifa içeriyor. 11 buçuk saat sürmesi beklenen orta parkur 44 kilometre ve 3 binden fazla irtifa içerirken 6 saat sürmesi beklenen kısa parkur ise bin 300 metre irtifa içeriyor. 17 Eylül'de başvuruları sonlanan yarışın uzun parkuruna 397, orta parkuruna 627 ve kısa parkuruna 730 sporcu katılım sağlayacak. Yarışmaya toplamda 1754 yarışmacının katılması bekleniyor. Rize'de gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, şu ifadelere yer verdi:

"Biz 2 yıldan beri bu organizasyonla ilgili yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılı kasım ayında bakanımızın talimatıyla bir spor turizmi çalıştayı gerçekleştirdik. Bu çalıştayda, Rize'nin spor turizmi kapasitesinin geliştirilmesi, bölgenin tanıtılması anlamında çok önemli kararlar alındı. Bu kararlardan bir tanesi de bölgenin ama özellikle Kaçkar Dağları'nın uluslararası tanıtımı noktasındaki marka organizasyonlarına olan ihtiyacıydı."

"Hem katılımcı sayısının hem de katılımcı ülkelerin fazla olması bizi sevindiriyor"

Şu ana kadar 55 ülkeden 2 bine yakın yarışmacının organizasyona dahil olduğunu kaydeden Temurci, "Dün itibarıyla başvuru sistemini kapattık. Bizim bu organizasyonla ilgili ilk hedefimiz bundan 1 sene önce ilk olduğu için bin 200-bin 300 bandında bir yarışmacı bekliyorduk. Şu anda hem katılımcı sayısının hem de katılımcı ülkelerin fazla olması bizi son derece sevindiriyor. İlk olmasına rağmen bu kadar yarışmacının katılması Kaçkar Dağları'na olan ilginin ve teveccühün de bir göstergesi" diye konuştu.

"Yarış alanındaki patikaların neredeyse tamamı eski yayla yollarından oluşuyor"

Yarış güzergahının oluşturulması sürecinde çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Temurci, "Buradaki parkurun çoğu patikalardan oluşuyor ve yarış alanındaki patikaların neredeyse tamamı eski yayla yollarından oluşuyor. Yıllardır aktif olarak kullanılmadıkları için patikalarda çok ciddi anlamda iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç duyuldu. Parkurun ve patikaların temizlenmesi, belirginleştirilmesi, gerekli yerlerde yeni bağlantıların yapılmasıyla ilgili birçok çalışma yapıldı, halen yapılıyor" dedi.

"Kaçkar Dağları'nda 27 adet arama kurtarma noktası oluşturduk"

Kaçkar Dağları'nın hem zor yapısı hem de yüksek irtifası sebebiyle sporcuların güvenliğinin çok önemli olduğuna değinen Temurci, "Hem sporcuların güvenliği hem yarışı sorunsuz şekilde tamamlaması hem de herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda müdahale kapasitesini en hızlı, en yüksek seviyeye ulaştırma konusunda arama kurtarma çalışmaları noktasında ve medikal operasyonlar anlamında çok yoğun çalışma gerçekleştirildi. Biz yarışmacıların güvenliği için Kaçkar Dağları'nda 27 adet arama kurtarma noktası oluşturduk. Onun dışında 8 adet ihtiyaç noktalarımız var. Sporcuların, yarışmacıların belli noktalarda beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri noktalar oluşturuldu. Biz çalışırken özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) ekipleriyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaçkar etabının dünyadaki diğer UTMB etaplarından daha özel bir konumu var"

Sporcuların güvenliği için bir komuta merkezi tarafından bütün yarışmacıların ve yarışın takip edileceğini vurgulayan Temurci, "Yarışmacıların güzergah dışına çıkması ya da başına bir şey gelmesi durumunda komuta merkezlerinin yönlendireceği arama kurtarma ekipleri tarafından müdahale edilebilecek. Bu konuda birçok çalışma yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. UTMB'nin Kaçkar etabının dünyadaki diğer UTMB etaplarıyla karşılaştırıldığı zaman çok özel bir konumu olduğunu da ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, bu yarışmanın Türkiye'nin spor turizmini büyük ölçüde artırması bekleniyor. - ANKARA