Ahmet Sagat'tan Samsunspor'a 3 yıllık imza - Haberler

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Ahmet Sagat'tan Samsunspor'a 3 yıllık imza

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ahmet Sagat'tan Samsunspor'a 3 yıllık imza

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, daha önce anlaşmaya vardığı Ahmet Sagat ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, daha önce anlaşmaya vardığı Ahmet Sagat ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Geçen yıl Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu gol kralı olarak tamamlayan Ahmet Sagat, kendisini 3 yıllığına Samsunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan da yer aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Menemenspor A.Ş. forması giyen ve 2021–2022 sezonu Spor Toto 1. Lig gol kralı Ahmet Sagat ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz temsilcisi şimdiye kadar Fernando Boldrin, Gaetan Laura, Yusuf Ensar Poyrazlı, Arvydas Novikovas, Şener Kaya, Amir Emin Arlı, Celil Yüksel, Mücahid Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk, Ahmet Sagat ve Jakup Szumski gibi 12 önemli ismi kadrosuna kattı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Futbol Spor Haberler

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