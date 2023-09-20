Ahmet Örken Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 30. oldu

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Örken, bireysel zamana karşı yarışta 30. sırada yer aldı. Elit erkekler kategorisinde mücadele eden Örken, 37.02.39'luk derecesiyle 30. oldu.

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Örken, bireysel zamana karşı yarışta 30. sırada yer aldı.

Drenthe bölgesinde yapılan Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası, bireysel zamana karşı yarışlarla başladı.

Elit erkekler kategorisinde mücadele eden Ahmet Örken, 37.02.39'luk derecesiyle 30. oldu.

Bu kategoride bireysel zamana karşı yarışı 31.30.01'lik derecesiyle 19 yaşındaki Büyük Britanyalı Joshua Tarling kazandı. İsviçreli Stefan Bissegger ikinciliği, Belçikalı Wout van Aert ise üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan bireysel zamana karşı yarışlarda 23 yaş altı erkeklerde Samet Bulut 36'ncı, Doğukan Arıkan 38'inci; genç erkeklerde Mustafa Tarakçı 58'inci, Mustafa Said Erdemli 60. sırada yer aldı.