Olimpiyatlara ikinci kez katılacak milli cimnastikçi Ahmet Önder, Paris'ten madalyayla dönmek istiyor.

İlk olimpiyat tecrübesini Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yaşayan 27 yaşındaki Önder, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık kapsamında Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ile Bolu'da kamp yaptı.

İlk kez yer aldığı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda atlama masası finalinde 7. sırada yer bulan Önder, Paris'te kürsüde yer alabilmek için kampta günde 6 saat antrenman yaparak güç depoladı.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım"

Ahmet Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için son düzlükte olduklarını, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini söyledi.

Önder, yurt içinde ve dışında kamplarının olacağını dile getirerek "Önümüzde bir de Türkiye Şampiyonası var. Bu şampiyonadan sonrada olimpiyatlara bir aylık süre kalıyor. Olimpiyatlara elimizden geldiğince konsantre şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Her sporcunun en büyük hayalinin olimpiyatlar olduğunu belirten Önder, "Tokyo Olimpiyatları Kovid-19 nedeniyle seyircisiz yapılmıştı. Paris Olimpiyatları için çok iyi hazırlanıyorlar. Bu da beni daha çok heyecanlandırıyor. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Ahmet Önder, olimpiyatlarda ilk hedefin bireysel performans ortaya koymak olacağını anlatarak, "Olimpiyatlar zorlu oluyor. Biz sonuçtan çok sürece odaklanıyoruz. Yaptığımız işin süreç tarafını keyifle zevk alarak yapmaya çalışıyoruz. Madalya yarışında biz de varız, Türk cimnastikçiler de var. Bunu da zaten bütün dünya biliyor. Bunu daha önce kanıtladık. O yüzden neden madalya olmasın? Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'nda alınan madalyanın üzerine koyarak birkaç madalya almak." diye konuştu.

Paris Olimpiyatları'nın kendileri açısından önemine değinen Önder, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Dünya Şampiyonası'ndaki başarımızdan sonra tarihimizde ilk defa Türk cimnastiğinde takım olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandık. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. Türk cimnastiğinin hayaliydi. Bunu da başaran ilk takım olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Orada dünyanın en iyi 12 takımı ve en iyi 12 ülkesi olacak. Bu ülkeler spor ülkeleri dediğimiz, spor kültürünün yaygın olduğu ülkeler. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin olması ayrı bir gurur. Biz de artık bu seviyeye geldiğimiz için kendimizle gurur duymalıyız."

Önder, kendilerine güvendiklerini vurgulayarak, takım olarak olimpiyatlarda mücadele etmenin heyecanlı olacağını kaydetti.

Türkiye'nin dünyanın en iyi ülkeleri arasına gireceğine, olimpiyatlarda bir ilki daha başaracaklarına inandıklarını aktaran Önder, "Neden takım finali olmasın? Bütün takım arkadaşlarımın kurduğu hayaller aynı. Federasyon yetkililerinden en alt sporcuya kadar herkes aynı hayalle Paris Olimpiyatları'na gidecek. Hayallerimizin ötesinde bir olimpiyat olur umarım." değerlendirmesinde bulundu.