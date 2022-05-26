Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini teslim etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini teslim etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini teslim etti

Beşiktaş'ta bu pazar yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde, başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti.

Beşiktaş'ta bu pazar yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde, başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti.

Ahmet Nur Çebi yönetimden ayrılan üyelere teşekkür ederken, yeni yönetici adaylarına da başarılar diledi. Çebi'nin listesinde yer alan isimler şu şekilde;

Emre Kocadağ

Serhan Çetinsaya

Engin Baltacı

Umut Tahir Güneş

Celal Aral

Murat Kılıç

Mehtap Mutlu Şenferah

Ali Bayrak

YEDEK ÜYELER:

Bilgehan Cenk Sürmen

İbrahim Kemal Dillioğlu

Umut Şenol

Seyit Ateş

Melih Arslan

Demirören Haber Ajansı / Spor

Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu, Beşiktaş, Umut, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title