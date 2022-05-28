Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi - Haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Genel kurul üyelerinin konuşmalarının ardından Çebi başkanlığında görev alan yönetim kurulu, 01.01-2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu. 79 kişi idari yönden ibra etmeme yönünde oy kullanırken, Çebi yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi. Mali yönden 59 kişi ibra etmeme yönünde oy kullandı. Çebi ve yönetim idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.