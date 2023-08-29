Ahmet Nur Çebi: "Süleyman Seba ile anım var. Bana; 'Sen bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını koruyacak, kimseye yedirmeyecek başkansın.

Ahmet Nur Çebi : "Süleyman Seba ile anım var. Bana; 'Sen bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını koruyacak, kimseye yedirmeyecek başkansın. İnşallah sonun benim gibi olmaz' demişti." - İSTANBUL