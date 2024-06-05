Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi son yolculuğuna uğurlandı

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hayatını kaybeden babası Yaşar Kaptan Çebi son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar Kaptan Çebi'nin cenaze namazı ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı. Namaza Ahmet Nur Çebi ve Çebi ailesinin yanı sıra aralarında eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski İçişleri Bakanları Mehmet Ağar ile Süleyman Soylu, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbul spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve teknik direktör Şenol Güneş'in de olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Yaşar Kaptan Çebi'nin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine Beşiktaş bayrağı da örtüldü.

Çebi'nin naaşı kılınan namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.