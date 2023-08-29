Ahmet Nur Çebi : "Halil Dervişoğlu'nun babası Şenol hocayı arıyor; 'Oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor' diyor. Beyefendi, Galatasaray'a gitmeyecek olan oğlu için; 'Galatasaray 3 lira fazla verdi' dedi. Şenol hoca; 'Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin' dedi. Bu transfer çalımı mı?" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor