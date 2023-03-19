Ahmet Nur Çebi, Dünya Beşiktaşlılar Günü'nü kutladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün kuruluşunun 120. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle planladıkları kutlamaları ertelediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi bu sene Cumhuriyetimiz, vatanımız, milletimiz ve camiamız adına çok şey ifade ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz şu günlerde var gücümüzle 'yaşasın Cumhuriyet' diyerek, 29 Ekim'e doğru kanat çırpmaya başladık. Kulübümüz, mart ayı içerisinde 120. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla yapmayı planladığımız ve Beşiktaşlılığımıza yaraşır birçok etkinliği daha sonra gerçekleştirmek üzere ertelemiş bulunuyoruz."

19 Mart'ın Dünya Beşiktaşlılar Günü olarak kutlandığını vurgulayan Çebi, "Bu vesileyle yeryüzündeki tüm Beşiktaşlı dostlarımızın bu anlamlı gününü canıgönülden kutluyorum. 'Bir gün değil, her gün Beşiktaş' diyerek, nice anlamlı günlerimizde buluşmak dileğiyle sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.