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Ahmet Nur Çebi deprem felaketinden etkilenen Hatay'da

Spor Haberleri

Ahmet Nur Çebi deprem felaketinden etkilenen Hatay'da

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay'a gitti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay'a gitti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, birçok bölgede olduğu gibi Hatay'da da büyük hasarlara yol açtı. Beşiktaş da bu kentte depremden etkilenen vatandaşlar için yardımlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay'a gitti.

Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da Başkan Çebi'ye eşlik etti.

Siyah-beyazlı kafileyi Hatay Havalimanı'nda Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy ile dernek üyeleri karşıladılar. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Nur Çebi Kahramanmaraş Beşiktaş Hatay Spor Haberler

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