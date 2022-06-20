Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Aksu ve Müslüm Özmen ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı. Hayırlı olsun ziyaretinde Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu'na başarı dileklerini iletti. Büyükekşi ve Çebi, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulunurken ziyaret hatıra fotoğrafıyla sonlandı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Spor Haberler

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