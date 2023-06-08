Ahmet Nur Çebi'den, Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir basın toplantısı düzenleyerek Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısına sezon değerlendirmesiyle başlayan Çebi, "Sezonu bitirdik. İyi ve kötü günler, hatalar yaşadık. Yeni sezona başlayacağız. Birçok konuda hazırız. Birkaç takviyeyle yola devam edeceğiz. Şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı açıklamak istiyorum. Görevimize devam edeceğiz. Camialar birlik beraberlik içinde olduğunda, ne kadar güçlü olduğu bilinmektedir. İyi bir takım yaptığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Bu sezon sakatlıkların Beşiktaş'ın yakasını bırakmadığını söyleyen Çebi, "Sezon başladığında (Rachid) Ghezzal gibi bir oyuncuyu sakatlık nedeniyle kullanamadık. Kalecimiz başarılı maçlar çıkardı, geçen sezonki sakatlığı yüzünden geç geldi. Josef (de Souza) çok katkı verdi, onun da sakatlığı üstüne eklendi. Bu oyuncuların beklenmedik sakatlıkları, bizi beklentilerimizin dışına taşıdı. Seneye bunların olmayacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Başkanların taraftar tarzı konuşmalarını uygun bulmuyorum"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in şampiyonluk akşamı yaptığı "6 puanı sil, yine geridesiniz." şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Çebi, şunları kaydetti:

"Galatasaray Başkanı'nın birkaç gün önce yaptığı açıklamalar var. 6 puan olsa ne fark eder, ofsaytımsı maç olsa ne fark eder gibi söylemi var. Siz 6 puanınızı silerseniz, 3 puan da Sivas spor maçını eklerseniz, toplam 9 puan yapar. Ne fark eder diye hovardalık yapıyorsunuz ama çok şey fark eder. Lig devam ederken arkanıza aldığınız rüzgarla, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır ve davranışlarınızla, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarla oynanan maçların oynanmış kabul edilmesi ve sonraki maçlarda 3 puan yazılması... Galatasaray Başkanı, 'Onu da size verelim' gibi küçümseyici tavırda. Altına bir de 'Ofsaytımsı' dediği maçta Galatasaray'ın haksız puan aldığı düşünüldüğünü, 'Boşverin, onu da size verelim.' diyerek... Bu tavır ve davranışı, spor camiasınca pek takdir edilecek bir davranış biçimi değildir. Ofsaytımsının arkasına bir de penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz. Çok dikkatli olmak lazım. Başkanların taraftar tarzı konuşmalarını uygun bulmuyorum. Anlıyorum, belki bir zafer sarhoşluğudur ama çıkıp bu konuda futbol camiasından, yanlış anlaşıldığını söyleyip özür dilediğini ifade etmesi gerekiyor. Sadece bu işin başladığı tarihten beri Galatasaray camiasının, buna Fenerbahçe de dahil, hiçbir şekilde konuşmadığını iyi biliyorsunuz. Biz, 'Hayır, bu uygulama yanlış.' derken, onlar, 'Hayır, bu uygulama doğru' demediler bile. Şimdi çıkıyorsunuz, lig bitmiş, 8 puan fark yapmışsınız, 'Ne fark eder?' diyorsunuz. Bu ifadeler doğru değil. Spor camiasının bundan pek hoşlanmadığını ifade etmek istiyorum."

"Fark 5 puan olsaydı, Özbek ne söyleyecekti"

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur'un "Ligi bitirtmeyiz" yönündeki açıklamasına değinen Çebi, şunları aktardı:

"Erden Timur beyefendinin evrakları veya duyduklarını, 'Lig bittikten sonra söyleyeceğim.' dediğini kamuoyu unutmadı. Bekliyoruz. Laf olsun diye birilerini baskı altına alacak tavır ve davranışlar doğru değildir. Varsa bir şeyler, süratle açıklamasını rica ediyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyorlardı, lig bitti. Baştan beri konuşmayıp, fark 8 puan olunca konuşuyorsunuz. Kavga etmekten kaçıyorsunuz. Abiniz gelince kavgada hırlamaya başlıyorsunuz. Ona benziyor. 8 puan olduktan sonra konuşunca buna benziyorsunuz. Fark 5 puan olsaydı, Özbek ne söyleyecekti? Bu ifadeleri kullanabilecek miydiniz? Bu ifadeleri neden zamanında kullanmadınız? Madem beklediniz, şimdi niye açıkladınız?"

"Biz puan kovalamadık, adalet kovaladık"

TFF Başkanı Büyükekşi'nin, bir televizyon programındaki "Bir takım, diğerleri 6, ben 1 puan aldım. İptal edin diyor. Akla zarar bir şey, mantığı yok." şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TFF Başkanı'nın da buna katılması, bu ifadeyi tekrar etmesi düşündürücüdür. Bu da kocaman bir yanlıştır. Aynı soruyu ona da soruyorum. Puan farkı 5 olsaydı bu açıklamayı ne şekilde değiştirirdiniz, nasıl ifade ederdiniz? Puan kavgası veriyoruz diye algı oluşturuldu. Biz adalet istedik. Bizim istediğimizin mantık dışı olduğu söyleniyor. Deprem bitmiş, 3 gün sonra 'İki yol var birini tercih edeceğiz.' diyorsunuz. Biri bizim önerdiğimiz yoldu, diğeri de uygulamada olan yoldu. O gün neden iki yol var dediniz? Çelişen ifadeler rahatsızlık oluşturur. Bir başka takımın yapmış olduğu açıklamaya paralel açıklama yapmanız taraf olduğunuzu hissettirir. Son zamanlarda Beşiktaş'la ilgili söylemleriniz camiamızda rahatsızlık oluşturmuştur. Beşiktaş'a bir özür borcunuz olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'la barışmak adına bunu yapmanızı bekliyorum. Eğer TFF başkanlığı yapacaksa, tüm takımlara eşit mesafede olduğunu hissettirmek zorundadır. Biz puan kovalamadık, adalet kovaladık. Ancak (onlar) algı kovaladılar. Akıl dışıymış. Sen niye akıl dışı bir şeyi ifade ediyorsun? İki alternatif var diyorsanız, bu ikisinden birini akıl dışı ilan etmeyin."

Büyükekşi'nin başkanlık performansını eleştiren Çebi, "TFF Başkanı'nı yaşadığımız olaylar nedeniyle başarılı bulmuyorum. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir hafta içinde 3 kere ceza kuruluna göndermek ne anlama geliyor bilmiyorum. Kurullar adaletliyse, Beşiktaş'la ilgili rencide edici ifadelerinden dolayı biz de TFF Başkanı'nın kurullarda cezalandırılması üzerine talepte bulunacağız. Beşiktaş büyük camiadır, rencide edecek cümle kuramazsınız." şeklinde konuştu.

TFF Başkanı'yla şahsi problemi olmadığını aktara Çebi, "Beşiktaş'la olan ilişkisi tavrımı belirleyecektir. Kendisinin kötü niyetli olmadığını kabul edebilirim. Önemli olan camiama bunu hissettirebilmesi. Göreve devam etmek istiyorsa, herkese eşit olması gerektiğini biliyorsa, bunu hissettirmesi lazım. Tüm spor kamuoyunda TFF Başkanı'nın Beşiktaş'a karşı husumeti olduğu algısı var. Böyle hissediliyor. 'Bunu düzelt.' diyorum. Bu kulüplerin abisi biziz. Bize karşı olan tutumunuzda iyi niyetliyseniz, gösterin insanlara. Galatasaray Başkanı'nın beyanına ertesi gün devam ederseniz, bu algıya hizmet etmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray şampiyon olmuşsa, Fenerbahçe'nin katkısı var"

Fenerbahçe'nin bu sezonki tutumuyla Galatasaray'ın şampiyonluğuna destek olduğunu savunan Ahmet Nur Çebi, "O gün ağzını açmayanların bugün konuşmasını abes buluyorum. (Jorge) Jesus, Fenerbahçe'nin hocası. İfadeleri ortada. Bugün Galatasaray şampiyon olmuşsa, Fenerbahçe'nin katkısı var. Jesus'un arkasında durun. Adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Herkes sonuca gitmeye çalışıyor. Sonuç neredeyse ona göre ahkam kesiyorsunuz." dedi.

Beşiktaş'ta muhalefetin bir seçim atmosferi oluşturduğunu aktaran Çebi, "Camiamız içinde bir seçim atmosferi oluşturulmuştur. Nedenini hala bilemiyorum. Bir savaş el birliğiyle yürütülür. Kaybetseniz de beraberlik içinde olmanız lazım. Yönetenden oyuncularınıza, taraftarlarınıza devam eder. Sadece profesyonelleri tebrik edip yönetenleri yok saymak, ikilik oluşturur. Bu iş ekip işidir. Bir teşekkür ederken onları da anmakta zarar yoktur. 4-5 ay geçtikten sonra neden seçim atmosferi oluşturulduğunu bilmiyorum. Başarısızlık üzerine kurulduysa, gerçek Beşiktaşlıların kötü gidişte el ele olmayı bilmeleri gerekir." diye konuştu.

"Minimum 3 çok iyi oyuncuyla takviye planlıyoruz"

Gelecek sezon için kadro planlamalarına değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Minimum 3 çok iyi oyuncuyla takviye planlıyoruz. Sonra giden ve gelenlere bağlı olarak rakam artabilir. (Nathan) Redmond başarılı bir futbolcumuz. Görüşmelerimizde sona yaklaştık. İmzayı henüz atmadık, görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisinin de istekli olduğunu söyleyebilirim. (Romain) Saiss'in de kalmasını istiyoruz. Sevdiğim bir futbolcu. Kendisiyle ilgili ne olacağını bilmiyorum. Ümit ediyorum devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nda çoğunluğun TFF Başkanı'ndan memnun olmadığını ifade eden Çebi, "Kulüpler birliğinde çok tartışma oldu. Hakemlere itiraz edenler hakemlere geri geldiklerinde iyi ki geldiler dediler. Fikirlerini açıkça söylemeye çekiniyorlar, son toplantıda birçoğu ağzında konuyu yuvarlıyor. Orada da açık ve net olan bir iki kişiden biriydim. Başkanlarımız mevcut başkanla ilişkilerini kırmamak adına laflarını yuvarlıyorlar. Gelişigüzel hareket etmekten kulüpler de zarar görüyor. Çoğunluğun TFF yönetiminden hoşnut olmadığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez'in transfer gündeminde yer almadığını söyleyen Çebi, Tayfur Bingöl'ün opsiyonu olduğunu ve konuşacaklarını aktardı.

Türk kulüplerinin Avrupa'da başarının peşinde olması gerektiğine de dikkati çeken başkan Çebi, "Biz o yoldayız. Avrupa'da başarıyı kovalamamız lazım. Avrupalı gibi düşünüp, plan yapmamız lazım. Hepimizin stratejilerimizi değiştirmemiz lazım. Buna camiaların da destek olması gerekiyor. Bir sene içinde başarı istiyorlar. Bu başarıların bir kere olmaması lazım. Ortak bir dille kafamızı değiştirmemiz lazım. Bunu yapacak olan da TFF siyasetidir." diyerek sözlerini tamamladı.