Ahmet Nur Çebi: Camiayı sportif ve ekonomik anlamda uçurmayı hedefliyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, altyapıdan kaynak sağlanmasıyla, dışarıdan alınacak ucuz maliyetli futbolcuların parlatılmasıyla kulübe ekonomik katkı sağlayacaklarını belirterek, "Bir seçim var önümüzde. Bizler devam edebilirsek Allah nasip ederse geldiğimiz takdirde siyasetimiz böyle olacak. Bu camiayı sportif ve ekonomik anlamda da uçurmayı hedefliyoruz" dedi.

Anadolu Beşiktaşılar Derneği üyeleri Ankara'da iftar yemeğinde bir araya geldi. ATO Congresium'da düzenlenen programa Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ÖSYM Başkanı Erdoğan Akan, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski bakanlar İmren Aykut, Abdulkadir Aksu, eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaşlı iş insanları ve çok sayıda Beşiktaşlı katıldı.

Beşiktaş'ın güçlü olması için ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarını aktaran Çebi, "Beşiktaş'ın içinde olduğu durumu camiamıza anlatabilmemiz gerekiyordu. O günden bugüne borçlarını ödeyebilen, çalışanına,sporcusuna, kendisine hizmet veren büyük bir kulübümüz var. Bu sürece kadar birçok sıkıntılı kontratları eledik. Beşiktaş'a zarar verenlerden kurtulmaya çalıştık. Önümüzdeki bir dönemde biz mümkün olursa Beşiktaş'ın artık yapılanmasıyla, altyapısından kaynak sağlamasıyla dışarından bulacakları uygun maliyetli futbolcularla onları parlatarak ekonomik katkı sağlama planlarımızda var. Farkı 2-3 yıl göreceğiz. Tabi ki bir seçim var önümüzde. Bizler devam edebilirsek Allah nasip ederse geldiğimiz takdirde siyasetimiz böyle olacak. Bu camiayı sportif ve ekonomik anlamda da uçurmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.