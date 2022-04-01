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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı futbolcularla buluştu

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı futbolcularla buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor maçı öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael ve oyuncularla akşam yemeğinde bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor maçı öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael ve oyuncularla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'da düzenlenen akşam yemeğine Genel Sekreter Mesut Urgancılar, yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Umut Şenol, Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da katıldı.

Ismael ve Beşiktaşlı futbolcularla sohbet eden Çebi, Trabzonspor maçında başarılar diledi. ???????

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Valerien Ismael, Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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