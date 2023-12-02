Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a olan sevgisinin hiç bir zaman son bulmayacağını söyleyerek, 'Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum' dedi.

- Ahmet Nur Çebi : " Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi :

"Siyah-beyaz aşk hikayemiz, hiçbir zaman bitmeyecek"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a olan sevgisinin hiç bir zaman son bulmayacağını söyleyerek, "Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum" dedi.

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Toplantı sonunda veda konuşması gerçekleştiren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Beşiktaş'a başkanlık yapmış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir mali kongre geçirdik. Kurul başkanlarına ve yöneticilerine saygılarımı sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Acı tatlı günlerimiz oldu. Ne olursa olsun birbirimizi hep sevdik. Ben bu sevgiyle buradan gitmek istiyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Ben de Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum. Trol hesaplar ile bana, aileme ve Beşiktaş'a küfür edenlere hakkımı helal etmiyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Bizimkisi siyah-beyaz bir aşk hikayesi. Hiçbir zaman bitmeyecek" diyerek sözlerini tamamladı.