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Ahmet Nur Çebi: "Ben işimin başındayım. Herkes Covid döneminde evinde otururken, ben 4 kez Covid geçirdim. Helal olsun, kellemi de veririm. Ama bu...

Spor Haberleri

Ahmet Nur Çebi: "Ben işimin başındayım. Herkes Covid döneminde evinde otururken, ben 4 kez Covid geçirdim. Helal olsun, kellemi de veririm. Ama bu hırsızlara pabuç bırakmayacağım."

Ahmet Nur Çebi : "Ben işimin başındayım. Herkes Covid döneminde evinde otururken, ben 4 kez Covid geçirdim. Helal olsun, kellemi de veririm. Ama bu hırsızlara pabuç bırakmayacağım." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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