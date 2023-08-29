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Ahmet Nur Çebi: "Ben, en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Allah o günleri yaşatmasın tekrar ama bazen bunu hatırlatmakta fayda var. Bugün günübirlik...

Spor Haberleri

Ahmet Nur Çebi: "Ben, en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Allah o günleri yaşatmasın tekrar ama bazen bunu hatırlatmakta fayda var. Bugün günübirlik her borcunun ödendiği, onurlu ve gururlu bir Beşiktaş yönetmeye çalışıyorum.

Ahmet Nur Çebi : "Ben, en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Allah o günleri yaşatmasın tekrar ama bazen bunu hatırlatmakta fayda var. Bugün günübirlik her borcunun ödendiği, onurlu ve gururlu bir Beşiktaş yönetmeye çalışıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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