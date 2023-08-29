Ahmet Nur Çebi: "Ben, en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Allah o günleri yaşatmasın tekrar ama bazen bunu hatırlatmakta fayda var. Bugün günübirlik...

Ahmet Nur Çebi: "Ben, en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Allah o günleri yaşatmasın tekrar ama bazen bunu hatırlatmakta fayda var. Bugün günübirlik her borcunun ödendiği, onurlu ve gururlu bir Beşiktaş yönetmeye çalışıyorum.