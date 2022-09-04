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Ahmet Nakkaş dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Spor Haberleri

Ahmet Nakkaş dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda, Ahmet Nakkaş, 100 metre serbest mesafesinde 57.66'lık derecesiyle 60-64 yaş kategorisinde, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda, Ahmet Nakkaş, 100 metre serbest mesafesinde 57.66'lık derecesiyle 60-64 yaş kategorisinde, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.


- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İtalya Roma Spor Haberler

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