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Ahmet Nakkaş Avrupa Kısa Kulvar Master Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

22 Kasım 2023 00:07 , Son Güncelleme: 00:08 Spor Haberleri Abone Ol

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Master Yüzme Şampiyonası'nda Ahmet Nakkaş, 200 metre serbestte altın madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira kentinde düzenlenen organizasyonda Ahmet Nakkaş, 200 metre serbestte 60-64 yaş kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Tolga Öcal ise 100 metre sırtüstü 40-44 yaş kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.