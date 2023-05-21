Ahmet Görk: '3 oyuncumuzu kazandığımıza inanıyorum'

Boluspor Teknik Sorumlusu Ahmet Görk, Erzurumspor FK maçı ile 3 oyuncularını kazandıklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Boluspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Boluspor Teknik Sorumlusu Ahmet Görk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oynadıkları son lig maçında 3 genç oyuncuyu kazandıklarını aktaran Görk, "Erzurum için önemli maçtı. Onların kazanımları olmasına rağmen bizim de 3 oyuncumuzu kazandığımıza inanıyorum. 5 maç önce geldiğimizde az şans verilmiş Burak Asan ve Furkan ile devam ettik. Yaklaşık 7-8 kişi ayrıldı. Onların haricindeki oyuncularla 5 maç tamamladık. Önümüze bakacağız. Erzurumspor'u tebrik ederim. Bireysel hatalardan goller yedik. Kendi ayağımızda olan topu rakibe vererek goller yedik. Gençleri kutluyoruz. Yeni sezonda tüm takımlara kazasız belasız lig diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL