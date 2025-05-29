- Ahmet Feti Yılmaz: "Bu adaletsizlik Türk futboluna zarar verir"

ELAZIĞ - Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, 3-0 hükmen mağlubiyetleriyle sonuçlanan Vanspor FK maçıyla ilgili olarak, "Gerekirse tarafsız sahada oynanabilirdi ancak böyle bir karar çıkmadı. Bu adaletsizlik sadece Elazığspor'a değil, Türk futboluna zarar verir" dedi.

Nesine 2. Lig play-off 3. turunda Elazığ'da oynanan ve 56. dakikada yardımcı hakeme atılan cisim nedeniyle tatil edildikten sonra Vanspor FK lehine hükmen 3-0 sonuçlanan maç hakkında Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, Asbaşkan Mustafa Şerifoğulları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Olayların Van'da başladığına vurgu yapan Yılmaz, "Van'da yaşananlar, Elazığ'da yaşananlardan çok daha büyüktü. Maç orada tamamlandı. Biz gerginliği arttırmak yerine sakinleştirici açıklamalar yaptık. Buna rağmen Van kanadından sürekli kışkırtıcı ifadeler geldi. Bizim tur atlamamız için gole ihtiyacımız vardı. Bu yüzden oyunun kesilmesini istemedik. Yabancı madde atılmasın diye sürekli uyarılarda bulunduk ancak 1-0 önde olduğumuz maçta iptal edilen golümüz, verilmeyen 2 net penaltımız var" diye konuştu.

"Hakem, hastaneye değil, direkt havalimanına gitti"

Karşılaşmanın yardımcı hakeminin başına isabet eden cisim hakkında ise Başkan Yılmaz, "Hakeme ilk müdahale statta yapıldı. Hakem 'Başım dönüyor' diyerek görevini sürdüremeyeceğini söyledi. Ancak bu süreçte Vanspor yöneticileri sahayı terk etti. Ardından hakemler maçı tatil etti. İlginç olan şu, darbe aldığı iddia edilen yardımcı hakem hastaneye değil, doğrudan havalimanına giderek şehri terk etti. Biz maçın devam etmesini istedik. Gerekirse tarafsız sahada oynanabilirdi ancak böyle bir karar çıkmadı. Bu adaletsizlik sadece Elazığspor'a değil, Türk futboluna zarar verir" şeklinde konuştu.

Elazığspor'un yeni sezonda daha güçlü bir yapılanmayla sahada olacağını belirten Ahmet Feti Yılmaz, "Fırat Gül hocayla konuşmadan net bir şey söylemek doğru olmaz ama şunu belirtmeliyim ki başarılı, çalışkan ve disiplinli bir hocamız var. Biz şu an için razıyız" dedi.