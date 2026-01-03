Haberler

1905 AGS'nin başkanlığına Ahmet Faruk Ünlüsoy yeniden seçildi

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 AGS) olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Ahmet Faruk Ünlüsoy, derneğin 16. dönem başkanı olarak yeniden seçildi.

1905 AGS'den yapılan açıklamaya göre Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda derneğin 16. dönem yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi.

Seçimlerde Ahmet Faruk Ünlüsoy, 1905 AGS'nin 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak ikinci kez seçildi.

Yeni dönemde 1905 AGS Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet Faruk Ünlüsoy, Şeyhmus Turgut, Erdinç Yolga, Sarper Özcan, Metin Çayır, Danış Karakaş, Metin Aycan, Damla Sezer Okur, Semih Öztürk, Ahmet Can Ünsal, Karaca Karakaş, Akın Yücel, Burak Kalender, Cem Eryiğit, Mustafa Bayındır ve Ömer Erdoğan

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
