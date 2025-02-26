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Ahmet Eskalen Türkiye Yüzme Şampiyonu Oldu

Ahmet Eskalen Türkiye Yüzme Şampiyonu Oldu
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Ahmet Eskalen, 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Birinciliği müsabakalarında bin 700 metre yarışı kazandı ve Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti.

22-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü ve sporcusu Ahmet Eskalen büyük bir başarıya imza attı.

29-35 yaş kategorisinde bin 700 metre yüzen Eskalen, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Ahmet Eskalen, Azerbaycan'da yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi finalinde Niğde'yi ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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