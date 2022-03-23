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Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta kütüphaneye verildi

AA - Musa Samur - Spor
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Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta kütüphaneye verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ismi, Kars'ta kütüphaneye verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ismi, Kars'ta kütüphaneye verildi.

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulunda oluşturulan Ahmet Çalık Kütüphanesi'nin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Güner ile İlçe Spor Müdürü Alaattin Karagöl yaptı.

Öğrencilerin ilim, bilim, spor ve sanat dallarında başarıya ulaşmalarına katkı sağlamak için açılan kütüphanede Ahmet Çalık'ın çeşitli takımlarda giydiği formalar da yer alıyor.

Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta kütüphaneye verildi

Ahmet Çalık'ın ismi Kars'ta kütüphaneye verildi

AA / Musa Samur - Spor

Hisarcık, Kağızman, Milli, Kars, Spor, Haberler

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