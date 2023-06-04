Ahmet Baran 6. oldu
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Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Kupası'nda milli sporcu Ahmet Baran, skeet erkekler kategorisinde 6. oldu.
Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Kupası'nda milli sporcu Ahmet Baran, skeet erkekler kategorisinde 6. oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Suhl kentinde düzenlenen organizasyonda skeet erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Finalde yarışan milli atıcı Ahmet Baran, 16 puanla müsabakayı 6. sırada tamamladı.
Aynı kategoride yarışan milli sporculardan Muhammet Tuğşat Kılıç 36'ncı, Muhammet Seyhun Kaya 38'inci, Ali Can Arabacı ise 53. sırada yer aldı.
Dünya Kupası yarın 10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde gerçekleştirilecek müsabakalarla devam edecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor