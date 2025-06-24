Ahmet Akpınar, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığına Aday Oldu

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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ahmet Akpınar, yönetimle uyumlu çalışarak kulübün haklarını koruyacaklarını vurguladı. Eylül-Ekim'de yapılacak seçim öncesi projelerini paylaşan Akpınar, divan kurulunun önemine değindi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan disiplin kurulu eski başkanı Ahmet Akpınar, siyah-beyazlı yönetimle uyumlu bir şekilde çalışarak Beşiktaş'ın haklarını sonuna kadar koruyacaklarını söyledi.

Akpınar, Karaköy'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında Eylül-Ekim aylarında yapılması planlanan divan kurulu başkanlık seçimine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaşlı duruşunu tekrar Beşiktaş'a kazandırmak istediklerini belirten Akpınar, "Büyüklerimizden öğrendiğimiz Beşiktaş'a saygı ve sevgiyi divan kurulu seçimini kazandığımızda tekrar Beşiktaş'a sağlamak istiyoruz. Beşiktaş tarihinde iyi bir şeyler yapmak için bu göreve talip olduk. Arkadaşlarım da uygun gördüler ve aday oldum. Bundan sonrasına artık divan kurulu üyeleri karar verecek. Biz projelerimizi anlatacağız. İkna edebilirsek de seçimi kazanarak bunları hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bir senedir divan başkanlığı için çalıştığını dile getiren Ahmet Akpınar, "Tevfik Yamantürk özel toplantıda aday olmayacağını açıkladıktan sonra yaklaşık bir sene oldu ve ben zaten aday olmaya karar vermiştim. Ondan önce bu yoktu. O zaman şöyle bir sözüm vardı: Tevfik Yamantürk aday olursa aday olmayacaktım. Çünkü devamlılık esastır." diye konuştu.

Projeler ürettiklerini aktaran Akpınar, "Ekip arkadaşlarımızla yaklaşık 10 aydır birlikte çalışıyorum. İnsanlarla, kurumlarla görüşüyoruz. Onlardan taahhütler alıyoruz ama yetki almadan bunları kullanmak mümkün değil. Bu konuda kimsenin en ufak şüphesi olmasın. Neyi söylediysek yapacağız. Daha fazlasını da yapacağız. Çünkü aramıza katılacak çok değerli arkadaşlarımız da var. Görüştüğümüz arkadaşlar da var. Onların projeleriyle birlikte daha da çalışır divan kurulu olacağız. Yönetimle uyumlu, Beşiktaş'ın haklarını sonuna kadar korumak için elimizden geleni yapacağımız bir kurul olacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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