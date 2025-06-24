Ahmet Akpınar, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığına Aday Oldu

Ahmet Akpınar, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığına Aday Oldu
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Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığında Ahmet Akpınar, adaylığını açıkladı ve projelerini basın toplantısında paylaştı. Seçimlerde kazanması durumunda Beşiktaş'a yeniden saygı ve sevgiyi kazandırmayı hedefliyor.

Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan disiplin kurulu eski başkanı Ahmet Akpınar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Daha önce Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ahmet Akpınar, Karaköy'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında plan ve projelerini anlattı. Aynı zamanda siyah-beyazlı kulübün disiplin kurulu eski başkanı da olan Akpınar, Eylül - Ekim aylarında gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde göreve geldikleri takdirde Beşiktaşlı duruşunu tekrar Beşiktaş'a kazandırmak istediklerini belirtti. Akpınar, "Büyüklerimizden öğrendiğimiz Beşiktaş'a saygı ve sevgiyi divan kurulu seçimini kazandığımızda tekrar Beşiktaş'a sağlamak istiyoruz. Beşiktaş tarihinde iyi bir şeyler yapmak için bu göreve talip olduk. Arkadaşlarım da uygun gördüler ve aday oldum. Bundan sonrasına artık divan kurulu üyeleri karar verecek. Biz projelerimizi anlatacağız. İkna edebilirsek de seçimi kazanarak bunları hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir sene önce adaylığa karar verdiğini dile getiren Ahmet Akpınar, "Tevfik Yamantürk özel toplantıda aday olmayacağını açıkladıktan sonra aday olmaya karar vermiştim. O zaman şöyle bir sözüm vardı; Tevfik Yamantürk aday olursa aday olmayacaktım. Çünkü devamlılık esastır. Ben bir senedir çalışıyorum. Ekip arkadaşlarımızla yaklaşık 10 aydır birlikte çalışıyorum. Projeler üretiyoruz. İnsanlarla, kurumlarla görüşüyoruz. Onlardan taahhütler alıyoruz ama yetki almadan bunları kullanmak mümkün değil. Bu konuda en ufak kimsenin şüphesi olmasın. Neyi söylediysek yapacağız. Daha fazlasını da yapacağız. Çünkü aramıza katılacak çok değerli arkadaşlarımız da var. Görüştüğümüz arkadaşlar da var. Onların projeleriyle birlikte daha da çalışır divan kurulu olacağız. Yönetimle uyumlu, Beşiktaş'ın haklarını sonuna kadar korumak için elimizden geleni yapacağımız bir kurul olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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