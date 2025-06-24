Ahmet Akpınar, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na Adaylığını Açıkladı

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Beşiktaş Disiplin Kurulu'nun eski başkanı Ahmet Akpınar, Eylül - Ekim aylarında gerçekleşecek Divan Kurulu Başkanlık seçimine aday olduğunu duyurdu. Basın toplantısında projelerinden bahseden Akpınar, Beşiktaş'ın haklarını korumak için çalışacaklarını ifade etti.

BEŞİKTAŞ Disiplin Kurulu'nun eski başkanı Ahmet Akpınar, Eylül - Ekim aylarında yapılacak olan Divan Kurulu Başkanlık seçimine aday olduğunu açıkladı.

Ahmet Akpınar Karaköy'de bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında projeleri hakkında bilgiler verirken, yönetim listesini de tanıttı. Akpınar, Beşiktaş yönetimiyle uyumlu bir şekilde çalışarak Beşiktaş'ın haklarını sonuna kadar koruyacaklarını ifade etti.

'BEŞİKTAŞ TARİHİNDE İYİ BİR ŞEYLER YAPMAK İÇİN BU GÖREVE TALİP OLDUK'

Ahmet Akpınar, "Büyüklerimizden öğrendiğimiz Beşiktaş'a saygı ve sevgiyi, divan kurulu seçimini kazandığımızda tekrar Beşiktaş'a sağlamak istiyoruz. Beşiktaş tarihinde iyi bir şeyler yapmak için bu göreve talip olduk. Arkadaşlarım da uygun gördüler ve aday oldum. Bundan sonrasına artık divan kurulu üyeleri karar verecek. Biz projelerimizi anlatacağız. İkna edebilirsek de seçimi kazanarak bunları hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Ekip arkadaşlarımızla yaklaşık 10 aydır birlikte çalışıyorum. İnsanlarla, kurumlarla görüşüyoruz. Onlardan taahhütler alıyoruz ama yetki almadan bunları kullanmak mümkün değil. Bu konuda en ufak kimsenin şüphesi olmasın. Neyi söylediysek yapacağız. Daha fazlasını da yapacağız. Çünkü aramıza katılacak çok değerli arkadaşlarımız da var. Görüştüğümüz arkadaşlar da var. Onların projeleriyle birlikte daha da çalışır divan kurulu olacağız. Yönetimle uyumlu, Beşiktaş'ın haklarını sonuna kadar korumak için elimizden geleni yapacağımız bir kurul olacağız" diye konuştu.

Akpınar'ın listesinde Aslı Üstünkaya, Tülay Büyükasar, Hasan Bozkurter, Didem İzgi, Süleyman Eren, Tarık Altunel ve Sinan Kömürcü bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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