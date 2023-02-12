Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Ak ve Metin Kaplan'ın acı günü

Spor Haberleri

Ahmet Ak ve Metin Kaplan'ın acı günü

Eski milli güreşçiler Ahmet Ak ve Metin Kaplan, depremde yakınlarını kaybetti.

Eski milli güreşçiler Ahmet Ak ve Metin Kaplan, depremde yakınlarını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından güreş camiasından acı haberler gelmeye devam ediyor.

Milli Takım antrenörlerinden Metin Kaplan'ın eşi, hamile kızı ve 5 yaşındaki oğlu ile kardeşi, Ahmet Ak'ın kayınbiraderinin hayatlarını kaybettiği açıklandı. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Metin Kaplan Ahmet Ak Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title