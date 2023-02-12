Ahmet Ak ve Metin Kaplan'ın acı günü Spor Haberleri Eski milli güreşçiler Ahmet Ak ve Metin Kaplan, depremde yakınlarını kaybetti. Eski milli güreşçiler Ahmet Ak ve Metin Kaplan, depremde yakınlarını kaybetti. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından güreş camiasından acı haberler gelmeye devam ediyor. Milli Takım antrenörlerinden Metin Kaplan'ın eşi, hamile kızı ve 5 yaşındaki oğlu ile kardeşi, Ahmet Ak'ın kayınbiraderinin hayatlarını kaybettiği açıklandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kahramanmaraş Metin Kaplan Ahmet Ak Spor Haberler

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