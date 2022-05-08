Ahmet Ağaoğlu: Karakterimizle şampiyon olduk

İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yenikapı Meydanı'nda taraftarlara seslendi. Ağaoğlu, "Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da devam etti. Yenikapı Meydanı'nda toplanan binlerce Trabzonspor taraftarı, meşale, havai fişek ve tezahüratlarla şampiyonluklarını kutladı. Kutlamalara katılan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mikrofonu eline aldı ve taraftarlara seslendi.

"İşte taraftar, işte şampiyon" tezahüratlarında bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ayrıca taraftarlara "üçlü" çektirdi.