Ahmet Ağaoğlu: Çok dengeli bir gruba düştük

"Lig 1'incisi önümüzdeki sene iki tane ön eleme ve 1 play-off maçı oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde edecek""Yıllarca erittiğimiz ülke puanı açısından çok önemli maçlar oynayacağız""Dev takımları Şampiyonlar Ligi'nde taraftarımıza izlettirmek en büyük hayalimizdi"Sezer AFŞAR...

"Lig 1'incisi önümüzdeki sene iki tane ön eleme ve 1 play-off maçı oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde edecek"

"Yıllarca erittiğimiz ülke puanı açısından çok önemli maçlar oynayacağız"

"Dev takımları Şampiyonlar Ligi'nde taraftarımıza izlettirmek en büyük hayalimizdi"

Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor açısından baktığımızda bu gruptan şansımızın da yardımıyla ve oyuncularımızın form grafiğiyle çıkabileceğimiz bir grup. Ben şahsen G Grubu'nu tercih ederdim. Çok dengeli bir gruba düştüğümüzü söyleyebilirim" dedi.

Yer aldıkları gruba göre daha sıkıntılı gruplar olduğuna dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, "Fenerbahçe ve biz, kendi gücümüze yakın takımlarla mücadele edebileceğimiz gruplara düştük. Daha sıkıntılı gruplar vardı. Trabzonspor açısından baktığımızda bu gruptan şansımızın da yardımıyla ve oyuncularımızın form grafiğiyle çıkabileceğimiz bir grup. Ben şahsen G Grubu'nu tercih ederdim. Çok dengeli bir gruba düştüğümüzü söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor taraftarı bana göre en iyi, en farklı, en karizmatik ve yapmış olduğu kutlamalarla dünyada isminden söz ettiren bir taraftar grubu. Onlar daha iyisini hak ediyordu ama dev takımları Şampiyonlar Ligi'nde onlara izlettirmek en büyük hayalimizdi. Taraftarlar, Avrupa Ligi'ni bizim için bir başlangıç basamağı olarak kabul etsin."