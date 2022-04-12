Ahmet Ağaoğlu: Ben, Gümüşdağ ve Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyoruz

Kulüpler Birliği ve Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu, Ağaoğlu, "Hiçbir şekilde ne ben, ne Göksel Gümüşdağ, ne de Ahmet Nur Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyoruz" dedi.

"YASANIN BU HALİYLE ÇIKMASI DAHA FAZLA PROBLEM YARATACAK"

Federasyon başkanı olmak istemediğini belirten Ağaoğlu, "Hiçbir şekilde ne ben, ne Göksel Gümüşdağ, ne de Ahmet Nur Çebi TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyoruz. Her iki başkanın da ifadeleri benim geçtiğimiz hafta kullandığım ifadeyle aynı. TFF Başkanı olmak istemiyorum. Kamuoyunda gündemde isimler var. Neden bu isimler gündemde bilmiyorum" şeklinde konuştu.