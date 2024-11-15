Ahmed Kutucu, A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
Eyüpspor'un milli futbolcusu Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi kulübünde devam edecek.
Eyüpspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'un Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan milli futbolcunun tedavisine hafta başından itibaren A Milli Takımın Riva'daki kampında devam ediliyordu. Ancak, Ahmed Kutucu'nun sakatlığının A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı. - İSTANBUL